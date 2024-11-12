Türkiye Barolar Birliği'nden çok net tepki: 'Etki ajanlığı düzenlemesi hukuk devletine aykırı'

Etki ajanlığı düzenlemesinin demokratik hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirten TBB, "Hak ihlallerine sebebiyet verecek düzenlemenin hayata geçirilmemesini talep ediyoruz" dedi.

Türkiye Barolar Birliği'nden çok net tepki: 'Etki ajanlığı düzenlemesi hukuk devletine aykırı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:03

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Meclis gündeminde olan etki ajanlığı düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

"'Etki ajanlığı' düzenlemesi hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri yönünden demokratik hukuk devleti ilkesine aykırıdır" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda kabul edilen ve bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılması beklenen Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 16. maddesiyle, Türk Ceza Kanunu’na, kamuoyunda 'etki ajanlığı' düzenlemesi olarak bilinen 'Devletin Güvenliği veya Siyasal Yararları Aleyhine Suç İşleme' başlıklı 309/A maddesi eklenmektedir."

"KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Teklif’te yer alan 'yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları' ibaresi, ceza hukuku sistematiğimizde yer almayan, keyfi değerlendirmelere imkân tanıyacak nitelikte bir ifadedir. Söz konusu ifadenin hukuki olarak öngörülebilir olmadığı açıktır. Demokratik bir hukuk devletinde, kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü hakkını yakından ilgilendiren ceza hukuku alanında belirsiz, muğlak, müphem, ne şekilde yorumlanacağı öngörülebilir olmayan ifadelere yer verilmesini kabul etmek mümkün değildir.

Yasa Teklifi TBMM Genel Kurulunda değerlendirilirken anılan unsurlara dikkat edilmesini, hukuka açıkça aykırı ve hak ihlallerine sebebiyet verecek bir düzenlemenin yüce Meclis eliyle hayata geçirilmemesini talep ediyoruz. Düzenlemenin ve sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."


Etiketler: #etki ajanlığı #tbb #Türkiye Barolar Birliği

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