Euronews, Mustafa Kemal Atatürk haberi nedeniyle özür diledi
Euronews Türkçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde geçirdiği hastalıklar üzerine yaptığı haber nedeniyle özür diledi. Haberin sosyal medyada maksadı aşan ifadeler ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada, inceleme başlatıldığı bildirildi.
Fransa merkezli Euronews Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde geçirdiği hastalıklar üzerine bir haber yayımladı.
Söz konusu haberi sosyal medyadan "alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti" diyerek paylaşan Euronews, okurların tepkisiyle karşılaştı. Gelen tepki mesajlarının ardından söz konusu paylaşım silindi.
Haber, kanalın Twitter hesabından şu ifadeyle paylaştı:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım’da 1938’de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata hangi hastalıkları geçirdi?”
İNCELEME BAŞLATILDI
Euronews Türkçe, daha sonra söz konusu haber için bir özür metni yayımladı.
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz, 83. ölüm yıl dönümünde, sosyal medyada maksadı aşan ifadeler ile paylaşılmıştır" denildi.
Açıklamada, şunlıar kaydedildi:
"Söz konusu haberin, Atatürk'e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır.
euronews Türkçe olarak, ölümünün 83. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.
Özür dileriz."
euronews'in Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yayınlanan haberiyle ilgili ÖZÜR açıklaması pic.twitter.com/tis67fmdDi— euronews Türkçe (@euronews_tr) November 10, 2021
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