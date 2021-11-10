Euronews, Mustafa Kemal Atatürk haberi nedeniyle özür diledi

10 Kasım 2021 Çarşamba, 23:25

Fransa merkezli Euronews Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde geçirdiği hastalıklar üzerine bir haber yayımladı.

Söz konusu haberi sosyal medyadan "alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti" diyerek paylaşan Euronews, okurların tepkisiyle karşılaştı. Gelen tepki mesajlarının ardından söz konusu paylaşım silindi.

Haber, kanalın Twitter hesabından şu ifadeyle paylaştı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım’da 1938’de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata hangi hastalıkları geçirdi?”



İNCELEME BAŞLATILDI

Euronews Türkçe, daha sonra söz konusu haber için bir özür metni yayımladı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz, 83. ölüm yıl dönümünde, sosyal medyada maksadı aşan ifadeler ile paylaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, şunlıar kaydedildi:

"Söz konusu haberin, Atatürk'e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

euronews Türkçe olarak, ölümünün 83. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.

Özür dileriz."