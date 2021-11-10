Tören nedeniyle Anıtkabir'e alınmayan yurttaş: "Korkacak bir şey yok Atatürk'e gidiyoruz"

10 Kasım 2021 Çarşamba, 15:54

Ankaralılar Ulu Önder Atatürk'ü anmak için ebedi sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir'e akın etti. Vefatının 83. yıl dönümünde 7'den 70'e tüm Ankaralılar, saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçti. O anlarda hayat durdu.

“KORKACAK BİR ŞEY YOK Kİ YANİ ATATÜRK’E GİDİYORUZ"

Anıtkabir'in çevresinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Yurttaşlar, devlet erkanının katıldığı resmi tören nedeniyle sabahleyin içeri giremedi. Anıtkabir saat 10:00'dan sonra vatandaşların ziyaretine açıldı.

Yurttaş sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'e geldiğini içeri giremediğini belirterek, "Anıtkabir’e girmek bu kadar mı zor. Saat 9’u 5 geçe biz orada olmak istiyorduk, ama maalesef olamayacağız herhalde. Protokol var, vatandaş girişi saat 10:00’dan sonra. Sanki girenler başka bir ülkenin biz başka bir ülkenin insanıyız. Korkacak bir şey yok ki yani Atatürk’e gidiyoruz" diye konuştu.

Bir yurttaş da, "Yarım saat oluyor geleli, giriş kapalı, kapı arıyoruz şu anda. Protokol bizi normal vatandaşı arka plana atıyor" dedi.

Atatürk'ün isminin yazılı olduğu bandajları satan bir yurttaş ise, "Atamızın vefatının 83. yılında onu saygı, sevgi ile özlemle anıyoruz. Yeri hiçbir zaman dolmayacak çok büyük bir lider kendisi. Bugünlerde daha çok arıyoruz kendisini. Gerçekten çok sıkıntılı hal. Ben mesela işsizim ve bunu satmama bile müsaade etmiyorlar, bayrak satmama…Atatürk’ün maneviyatından bile üzülüyorlar. Gerçekten bu çok büyük bir problem bir şey" dedi.

"BU VATANI KORUMAK BİZİM EN BÜYÜK VAZİFEMİZDİR"

Bir yurttaş ise duygularını şöyle anlattı:

"Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü aziz ruhu önünde onu sonsuza dek anmak için yad etmeye geliyorum. Ona minnet duygularımızı belirtmeye geliyorum. Çünkü bize cennet bir vatan bırakmış. Bu vatanı korumak, onun fikirleri doğrultusunda, onun Cumhuriyeti’nin doğrultusunda korumak bizim en büyük vazifemizdir. Bundan hiç kimsenin de şüphesi olmasın"

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E HAKKIMI HELAL EDİYORUM"

Maskesine “Hakkımı helal ediyorum, helal olsun helal olsun Mustafa Kemal Atatürk” yazan bir yurttaş, "Biz bu ülkede yaşıyorsak ülkeyi yüceltmemiz lazım. Mustafa Kemal Atatürk’e hakkımı helal ediyorum. Biz buna saygı duymazsak kime saygı duyacağız. Benim soyadımı yaşatan Mustafa Kemal Atatürk’tür. Kahvaltı yapmadan Anıtkabir’e gidiyorum" diye konuştu.

"KOŞA KOŞA GELDİK, İYİ Kİ VAR"

Elinde bir demet karanfille Anıtkabir’e gelen küçük bir çocuk ise, "Atamızı ziyarete geldim. Atatürk’ü çok seviyorum” dedi.

Bursa Madanya'dan geldiğini söyleyen bir yurttaş da “Koşa koşa geldik. İyi var” sözleriyle duygularını özetledi.