Ev eşyası taşınan kamyonda 190 kilo esrar ele geçirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ev eşyası taşınan kamyonunun kasasında, battaniyeye sarılı valizlerin içerisinden 190 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü Fikret K. (36) gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 13:15
Ev eşyası taşınan kamyonda 190 kilo esrar ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Ankara kara yolunda rutin yol kontrol denetimi yaptığı sırada ev eşyası taşıyan Fikret K.'nin kullandığı kamyonu durdurdu.

TAM 190 KİLO

Sürücü Fikret K.'nin şüpheli hareket ve davranışları üzerine polis, eğitimli köpekle arama yaptı. Yapılan aramada kasada battaniyeye sarılı valizlerin içerisinden 190 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucunun kokusunu gizlemek için de üzerine kahve ve silikon malzemesi yerleştirildiği tespit edildi. Sürücü Fikret K., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.


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