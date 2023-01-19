İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İstanbul'da 286 kilo esrar ele geçirildi'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da dün düzenlenin operasyonlarda 286 kilo esrar ve 9 bin 900 captagon hap ele geçirildiğini, 151 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Soylu açıklamasında, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda: 286 kilo esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltında. İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 19, 2023
??286 KİLO ESRAR
??9.900 CAPTAGON ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde
ELE GEÇİRİLDİ
151 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler??
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