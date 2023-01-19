İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İstanbul'da 286 kilo esrar ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da dün düzenlenin operasyonlarda 286 kilo esrar ve 9 bin 900 captagon hap ele geçirildiğini, 151 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İstanbul'da 286 kilo esrar ele geçirildi'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Soylu açıklamasında, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda: 286 kilo esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltında. İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.


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