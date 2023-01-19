İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İstanbul'da 286 kilo esrar ele geçirildi'

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:56

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Soylu açıklamasında, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda: 286 kilo esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltında. İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.