Ev sahibine 'hırsız' şoku: Kapıyı içeriden kilitlediler
Bursa’nın İnegöl ilçesinde akıl almaz olay herkesi şaşkına çevirdi. Burhaniye Mahallesinde eve giren hırsızlar, dışarda kalan ev sahibine kapıyı açmadı.
İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak’ta bulunan apartmanın 1. katında, dün akşam saatlerinde eve pencereden giren hırsızlar, evin giriş kapısını arkadan kilitledi.
O sırada eve gelen kadın, kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kapının önünde sesleri duyan hırsızlar ne yapacağını şaşırdı.
ÇİLİNGİR ÇAĞIRDI
Kapının açılmadığını arızalı olduğunu düşünen kadın, ev sahibi ile birlikte çilingir çağırıp eve girmeye çalıştı.
Evinde hırsız olduğunu tahmin eden kadın, durumu polise bildirdi. Polislerin geleceğini fark eden hırsızlar pencereden atlayıp kaçtı.
Evde yapılan incelemeler sonucunda cep telefonunu çaldığı tespit edilirken, polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.
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