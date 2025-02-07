Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı, evi yaktı

Samsun’un Kavak ilçesinde, ev sahibiyle tartışan kiracı U.K., iddiaya göre oturduğu evde yangın çıkardı. Olay sonrası kiracı U.K. gözaltına alındı.

Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı, evi yaktı
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AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:48

Samsun’un Kavak ilçesinde yaşanan olayda, evden çıkmasını isteyen ev sahibi N.D. ile tartışan kiracı U.K.’nin, oturduğu evi ateşe verdiği öne sürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Ev sahibinin şikayeti üzerine U.K., polis tarafından gözaltına alındı.


Etiketler: #Samsun #kiracı

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