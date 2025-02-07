Ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı, evi yaktı
Samsun’un Kavak ilçesinde, ev sahibiyle tartışan kiracı U.K., iddiaya göre oturduğu evde yangın çıkardı. Olay sonrası kiracı U.K. gözaltına alındı.
Samsun’un Kavak ilçesinde yaşanan olayda, evden çıkmasını isteyen ev sahibi N.D. ile tartışan kiracı U.K.’nin, oturduğu evi ateşe verdiği öne sürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.
Ev sahibinin şikayeti üzerine U.K., polis tarafından gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdülkadir Selvi anketleri paylaştı AKP'yi uyardı
- Erdoğan: Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim
- Kırgın ve yorgun şehir
- AKP heyeti çıkan rüzgardan koşarak kaçtı
- Fatih Portakal'dan dikkat çeken karar!
- MHP'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
- AKP'de 'İmamoğlu' paniği: 'Cumhurbaşkanı'na gittiler'
- 'Her şey göze alınmış durumda'
- Konum bilgilerini paylaşan komisere tahliye!
- Sahte içkiye 33 can kaybı daha