Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!

Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!

IBAN ile kira ödemeleri zorunlu mu? Yargıtay havale ücreti için hangi kararı verdi? Kiracılar hangi durumlarda tahliye edilme riskiyle karşı karşıya? İşte merak edilen soruların yanıtları...

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2025 Perşembe, 13:01
Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!

Kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken, elden yapılan kira ödemelerinin yasaklanmasının ardından IBAN üzerinden yapılan kiralarda yeni bir sorun ortaya çıktı. 

Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!

Yargıtay’ın, "IBAN ile kira ödemeleri"ne dair verdiği emsal karar, milyonlarca kişiyi etkiliyor. Yüksek mahkeme, havale işlem masraflarının kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini belirledi.

Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!

Ev sahibinin başvurusu, ilk mahkeme tarafından "kira borcunun ödendiği" gerekçesiyle reddedildi. Ancak Yargıtay, bu kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasını talep etti. 

Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!

Davanın yeniden görülmesinin ardından mahkeme havale ücretinin kiracıya ait olduğuna hükmetti. Kararda şu ifadeler yer aldı:

Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!

Eksik yapılan ödemeler belirtilen şekilde gerçekleştirilmediği takdirde yasal olarak kabul edilmez. Mahkeme, takip edilen eksik kira bedelleri üzerine yapılan itirazı reddetmeli ve kiracının tahliyesine karar vermelidir. Mahkeme kararı oy çokluğuyla bozulmuştur.

Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!

IBAN İLE KİRA ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yargıtay’ın bu dikkat çeken kararı sonrası, ev sahipleri ve kiracıların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!

Havale Ücreti: Banka üzerinden yapılan her ödeme işleminde havale ücreti gibi masraflar kesilebilir. Bu ücretlerin kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.

Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!

Eksik Ödeme: Kira ödemesinin eksik yapılması durumunda, ev sahibi bu eksik ödemeyi gerekçe göstererek tahliye davası açabilir.

Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!

Ödemelerin Şekli: Kiracının kira bedelini zamanında ve eksiksiz olarak ödemesi, ileride yaşanabilecek hukuki sorunları önleyebilir.

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