Yargıtay'dan emsal karar: O ödemeyi artık kiracılar yapacak!
IBAN ile kira ödemeleri zorunlu mu? Yargıtay havale ücreti için hangi kararı verdi? Kiracılar hangi durumlarda tahliye edilme riskiyle karşı karşıya? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken, elden yapılan kira ödemelerinin yasaklanmasının ardından IBAN üzerinden yapılan kiralarda yeni bir sorun ortaya çıktı.
Yargıtay’ın, "IBAN ile kira ödemeleri"ne dair verdiği emsal karar, milyonlarca kişiyi etkiliyor. Yüksek mahkeme, havale işlem masraflarının kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini belirledi.
Ev sahibinin başvurusu, ilk mahkeme tarafından "kira borcunun ödendiği" gerekçesiyle reddedildi. Ancak Yargıtay, bu kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasını talep etti.
Davanın yeniden görülmesinin ardından mahkeme havale ücretinin kiracıya ait olduğuna hükmetti. Kararda şu ifadeler yer aldı:
“Eksik yapılan ödemeler belirtilen şekilde gerçekleştirilmediği takdirde yasal olarak kabul edilmez. Mahkeme, takip edilen eksik kira bedelleri üzerine yapılan itirazı reddetmeli ve kiracının tahliyesine karar vermelidir. Mahkeme kararı oy çokluğuyla bozulmuştur.”
IBAN İLE KİRA ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Yargıtay’ın bu dikkat çeken kararı sonrası, ev sahipleri ve kiracıların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:
Havale Ücreti: Banka üzerinden yapılan her ödeme işleminde havale ücreti gibi masraflar kesilebilir. Bu ücretlerin kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.
Eksik Ödeme: Kira ödemesinin eksik yapılması durumunda, ev sahibi bu eksik ödemeyi gerekçe göstererek tahliye davası açabilir.
Ödemelerin Şekli: Kiracının kira bedelini zamanında ve eksiksiz olarak ödemesi, ileride yaşanabilecek hukuki sorunları önleyebilir.
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