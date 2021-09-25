Ev sahiplerinden, "Ya artır, ya da evden çık" baskısı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 17:14

Kocaeli Emlakçılar Derneği ve Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, son zamanlarda artan konut kiraları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pandeminin etkisiyle yaklaşık 2 yıldır zorlu bir süreçten geçildiğini söyleyen Hacıoğlu, "Bütün sektörler durma ve bekleme süresine geçti. Bu süre içerisinde konut üretici firmalar konut üretmedi. Sokakta sohbet ettiğim öğrencilerin bazıları Ağustos ayında gelmiş evlerini tutmuş, bazıları 4 ay önce ev tutmuş. Böyleleri uygun fiyata ev kiraladılar" dedi.

Bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığını söyleyen Hacıoğlu, "Öğrencilerin bir anda gelmeleri, kentteki 1000 TL'lik kirayı 2000 TL'ye, 2000 TL'lik kiraları 3000 TL'ye çıkardı. Bu da fırsatçılık oldu. Biz şunu da tespit ettik; örneğin ben geçtiğimiz yıl üniversite okumak için Kocaeli'ye geldim. 1000 TL kira bedeli olan bir ev tuttum, sözleşmem bitiyor ve 2 yıl daha yenilemek istiyorum. Ama ev sahibim yenilemiyor. Aksine, 'Ya yüzde 60 arttır, ya da evimden çık' diyor. Yani kişiyi çıkmaya zorluyor. Çıktıktan sonra ise yeni kiracı adayına daha yüksek fiyatlara veriyor" diye konuştu.

'KENTTE KİRA ARTIŞI BİR YILDA YÜZDE 60 ORANINDA'

Kocaeli'de son 1 yıl içerisinde kira artışlarında yüzde 60 oranında artış yaşandığını belirten Hacıoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda tam tersine gerileme vardı. Bütün mülk sahipleri bundan 1 yıl önce, 'aman benim kiracım çıkmasın, ben her ay kiramı alayım' diyordu. 1 dene sonra biraz toparlanmaya başlayınca rakamlar da yükseldi" ifadelerini kullandı.