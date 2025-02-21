Bayrampaşa'da akaryakıt istasyonunda yangın!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:22

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:28

Yangın, saat 05.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Sokak'taki akaryakıt istasyonunun marketinde çıktı.

Dumanları fark eden çalışanlar marketi tahliye ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürülürken, yangın sonrası akaryakıt istasyonunun market bölümünde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.