Çip bahane, fosil yakıtlı araçlar son dönemeçte

28 Aralık 2022 Çarşamba

Dünyanın fosil yakıtlı araçlardan kurtulmasının zamanı geldiğinin ilk haberini eski ABD Başkanı Barack Obama vermişti.

Yıl 2010. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, o gün noktayı koydu. Fosil yakıtlara (petrol, kömür, doğalgaz) bağımlılığın sona ermesi gerektiğini söylüyordu.

Obama’nın Pittsburgh’da yaptığı bu konuşmanın üzerinden tam 12 yıl geçti. 2023 yılında bu değişimin gözle görülür ölçüde gerçekleştiğini göreceksiniz.

ÇİP KRİZİ GERÇEK MİYDİ?

Fosil yakıtları sonlandıran sektörlerin başını araba firmaları çekti. 2022'ye değin son beş yılda araba firmaları, markaları içinde sadece bir modelini elektrikli olarak üretirken, bu yıl ve önümüzdeki yıl neredeyse tüm modellerinde elektrikli araç üretmeye başladılar.

Pandemiden sonra çip kriziyle üretim adetlerinin düşmesi gerçeği ne kadar yansıtıyordu? Çip krizi ne kadar doğruydu?

Dünyanın sayılı araba firmaları, müşterilerine araba aldıklarında, çip krizini bahane ederek yedek anahtarı bile çok görüyorlardı. Ama benzinli ve mazotlu olarak ürettikleri arabalarda 1.000 adet çip kullanılırken, araç başına neden 2.000 adet çip kullanılan elektrikli araçlar üretmeye başladılar.

Artık araba firmaları rotasını elektrikli araçlara kaydırmıştı. Sizlerin sıraya girip 1 seneden beri beklediğiniz benzinli veya mazotlu araçların üretim bantları kaldırılıp, yerine elektrikli arabaları üretmek için kullanılan bantlar yerleştirilmişti.

BİR YIL İÇİNDE YÜZDE 70'E ÇIKACAK

2023 yılının sonunda Avrupa ve Amerika’nın yüzde 70’i elektrikli araç kullanır hale gelecek. Sakın bunun hayal olduğunu düşünmeyin.

Siz elektrikli araçlara geçmemekte direnseniz bile sistem sizi zorlayacak. Nasıl mı?

Fosil yakıtlı araçlarda daha düne kadar yağ değişim kilometresi 15 bindi. Şimdi 10 bin kilometrede yağ değiştiriyorsunuz. Peki Arap ülkelerindeki araçlarda yağ değişim kaç kilometrede oluyor? 2 bin kilometrede.

Neden mi? Çünkü artık aracınızda kullandığınız benzin ve mazotlara eskisi gibi koruyucu madde koymuyorlar. Bunun sonucunda hem kısa sürede aracınızın yağını değiştiyorsunuz hem de araçtaki parçalar yıpranıyor.

Bitmedi. Aracınızın yıpranan parçalarını değiştirmek istediğinizde artık yedek parça da bulamayacak duruma geleceksiniz. Aracınızın ihtiyacı olan parçayı bulamadığınızda siz de hızlıca ortama ayak uydurup elektrikli araçlara yöneleceksiniz. Sizin kullandığınız fosil yakıtlı araçlar da hızlıca 3. dünya ülkelerine satılacak.

Elektrikli araçlarda bir nebzede olsa yakıtı ucuz alacaksınız, fakat bu sefer de araba fiyatları çok yukarıda olacak.

Sizin için birkaç araba markasının en düşük elektrikli araç fiyatlarını inceledim.

En ucuz elektrikli binilebilir bir aile arabası listem ise şöyle oldu:

Renault Zoe 807.000 TL

Hyundai Kona Electic 811.000

Peugeot e-208 900.000 TL

Mini Cooper Electric 917.000 TL

Volvo XC40 Recharge 1.800.000 TL

BMW iX3 eDrive20 2.452.600

Jaguar I-Pace 2.720.000 TL

Mercedes EQA 2.017.000 TL

Audi e-tron 3.033.000 TL

Porsche Taycan 4.500.000 TL

Bakalım TOGG, bu araçların içinde hangi fiyatla Türk ve dünya pazarında yerini alacak.