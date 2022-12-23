Evcil kedi ve köpeklere dijital kimlikte son gün 31 Aralık

23 Aralık 2022 Cuma, 11:21

Evcil kedi ve köpeklere dijital kimlik için son gün 31 Aralık.

"KAYIT ALTINA ALDIRMALARI GEREK"

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sahiplerine yasal yaptırım uygulanmadan başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, “Kedi ve köpek sahipleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmaları gerekiyor” dedi.

"TESPİT EDİLEBİLECEK"

İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile serbest veteriner hekimleri tarafından mikroçip ve kimliklendirme işlemi yapılan hayvanların sisteme kaydedildiğini belirten Göktekin, “Yılbaşından itibaren 6 aylık yaşa kadar kedi ve köpekler ceza uygulanmadan kayıt altına alınabilecek, deri altı mikroçip uygulanan hayvanlarımızın bilgileri el terminali aracılığı ile okunabiliyor. Bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeklerin kime ait olduğu tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıklar kayıt altına alınacak” diye konuştu.

Göktekin, “Ayrıca hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan ‘Beyanname’ ile başvurmaları halinde mikroçip uygulamasının ve kayıt işleminin takip eden süreçte herhangi bir yasal yaptırım uygulanmayacaktır” şeklinde konuştu