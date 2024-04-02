Evde ateşlenen tüfek Yiğit Efe'yi hayattan kopardı

Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:50

Güncelleme: 02.04.2024 - 11:50

Olay, Sinop’un Durağan ilçesi Gökırmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, U.K.’nin (26) elindeki tüfek ateş aldı. Bu sırada evde bulunan Yiğit Efe Karaman (11) vurularak ağır yaralandı.

Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Yiğit Efe Karaman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

U.K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.