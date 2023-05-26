Evde Bakım Yardımı kimler, nasıl alabilir? Evde Bakım Yardımı almak için şartlar nelerdir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylere yönelik sağlanan evde bakım yardımıyla ilgili usul ve esasların belirlendiği yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Evde Bakım Yardımı kimler, nasıl alabilir? Evde Bakım Yardımı almak için şartlar nelerdir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği' yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Sosyal Hizmetler Kanunu'nun kapsamında bakıma ihtiyacı olan engellilerin, evde bakımı için yapılacak yardımın başvuru şekli, değerlendirilmesi, ödenmesi ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Peki, Evde Bakım Yardımı kimler, nasıl alabilir? Evde Bakım Yardımı almak için şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar...
EVDE BAKIM YARDIMI KİMLER, NASIL ALABİLİR?
Engellilik sınıflandırmasına göre, tam bağımlı çocuklar için 'Çok ileri düzeyde özel gereksinim var (ÖGV)', 'Belirgin ÖGV' ve 'Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)' ibareli raporu bulunanlardan, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumdaki, evde bakım heyetince bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiş, hanede kişi başına düşen geliri net asgari ücret tutarının 3'te 2'sinden daha az olanlar, evde bakım yardımı ile desteklenecek
EVDE BAKIM YARDIMI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
Evde bakım yardımı ödemeleri, devir, temlik ve haciz edilemeyecek. Hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek.
EVDE BAKIM YARDIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?
- Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
- Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
- SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri
- Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı.
- Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
- Tapu Sicil Müdürlüğünden Tapu Kayıt Bilgileri(Engelli ve Bakmakla Yükümlü Olan Bireylerin)
- Varsa öğrenim durumunu gösteren belge sureti.
- Dilekçe.(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne hitaben- Dilekçede engelliye evde bakım hizmeti vermek istediği ve bakım ücretinden faydalanmak istediği, evde beraber yaşanılan bakmakla yükümlü olunan bireylerin mal ve gelir durumları) belirtilecektir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev
- Erdoğan'ın izlettiği montaj görüntülere erişim engeli!
- Mansur Yavaş Sinan Oğan'ın talebini açıkladı
- Sinan Oğan'dan açıklama!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet 'terör' yanıtı
- Mehmet Akif Ersoy'un Soylu'ya yanıtı gündem oldu
- Erdoğan'a hakarette bugün: 32 yıl hapsi isteniyor
- Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye telefon
- İmamoğlu ve tartıştığı esnaf birbirinden şikayetçi oldu