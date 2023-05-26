Yayınlanma: 26.05.2023 - 13:43

Güncelleme: 26.05.2023 - 13:43

'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarının ardından başvurularının son tarihleri araştırılıyor. Peki, TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası başvurularının son tarihi ne zaman? TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

TOKİ YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR?

'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

TOKİ YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte Türkiye'nin 7 bölgesinde de yaygınlaştırılacak. Başvurular 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası, son başvuru tarihi 29 Mayıs olarak belirlendi.

TOKİ YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Mülk sahibi başvurularını belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapacak. Başvurular gerçek kişi ve tüzel kişi düzeyinde gerçekleşiyor.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunan binanın ön incelemesi yapılıyor ve keşif raporu hazırlanıyor.

Gönüllülük esasına göre anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçiş yapılacak.

Akabinde ruhsat alma süreci olacak.

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI

Kampanyaya göre, 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkanı getirilecek.

120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenebilecek.

Konutlar için 0,79 vade farkı, kredili ödeme, toki vadeli ödeme ve 120 ay vade imkanı sağlanıyor.