Evde hareketsiz halde bulundu: Gamze'nin şüpheli ölümü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gamze Sakallıoğlu (17) annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Boynunda izler bulunan Sakallıoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Gamze Sakallıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi. Jandarma evde inceleme yaptı.
Bir lokantada çalıştığı öğrenilen Gamze Sakallıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
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