Evde 'iklimlendirme sistemli' uyuşturucu üretimine 2 gözaltı

23 Aralık 2022 Cuma, 12:24

Jandarma ekipleri, Çankaya ilçesinde ihbar üzerine belirlenen adrese baskın yaptı. Evde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu imal edildiği belirlendi.

E.H. ve L.O. gözaltına alınırken, yapılan aramada 6 kök kenevir bitkisi, 20 kilogram kubar esrar, 1 adet iklimlendirme çadırı, 5 adet sıvı bitki besini ve organik gübre, 2 adet fan, 3 adet ışık, 2 adet zamanlayıcı priz ile 1 adet dijital termometre malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.