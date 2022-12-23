Evde 'iklimlendirme sistemli' uyuşturucu üretimine 2 gözaltı
Ankara'da evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Çankaya ilçesinde ihbar üzerine belirlenen adrese baskın yaptı. Evde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu imal edildiği belirlendi.
E.H. ve L.O. gözaltına alınırken, yapılan aramada 6 kök kenevir bitkisi, 20 kilogram kubar esrar, 1 adet iklimlendirme çadırı, 5 adet sıvı bitki besini ve organik gübre, 2 adet fan, 3 adet ışık, 2 adet zamanlayıcı priz ile 1 adet dijital termometre malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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