Evde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü: Polis gözaltında!
Mardin’in Midyat ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gülcan Yeşilmen (24) soruşturmasında, birlikte olduğu polis memuru gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, kurtarılamadı.
Yeşilmen’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi’ndeki Kıble Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülcan’ın birlikte yaşadığı ismi belirtilmeyen ve kadının birlikte olduğu polis memuru gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Ümit Özdağ o protokolü paylaştı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Tunç Soyer'e bir soruşturma daha!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Bir aileyi katletti!
- Fenomen Eylül Öztürk, mal varlığını açıkladı
- Şarj sorunu çözüldü: Batarya takas dönemi başlıyor