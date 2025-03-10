Edirne'de kent genelinde operasyon: 18 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
18 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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