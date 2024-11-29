Ordu'da faciadan dönüldü... 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi!

Ordu'da, kombi bacası arızası nedeniyle meydana gelen olayda, karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

Ordu'da faciadan dönüldü... 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi!
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:48

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde Kasım T.'ye ait 3 katlı müstakil evde, kombinin baca arızası nedeniyle karbonmonoksit gazı bina içerisine sızdı.

Bu sırada rahatsızlanan ev halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz arıza ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, Kasım T., eşi Remziye ve çiftin oğulları Fırat T.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Doğalgaz arıza ekipleri ise, yaptıkları incelemelerin ardından binanın doğalgaz vanasını kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #doğalgaz #karbonmonoksit #Ordu #baca

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