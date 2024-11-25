Bir aile yok oluyordu: Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bir aile yok oluyordu: Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:05

Edinilen bilgilere göre, merkez Karapınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından Aydın Eren, Zeynal, Elif, Ali ve Neval Fırat zehirlendi.

Zehirlenen 5 kişilik Fırat ailesi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #adıyaman

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