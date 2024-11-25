Bir aile yok oluyordu: Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:05

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:06

Edinilen bilgilere göre, merkez Karapınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından Aydın Eren, Zeynal, Elif, Ali ve Neval Fırat zehirlendi.

Zehirlenen 5 kişilik Fırat ailesi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.