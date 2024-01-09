İkinci kez yangın çıkmıştı... Mühürlendi!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:04

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:21

Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tekeli Geri Dönüşüm depolama tesisinde 22 Haziran'da yangın çıktı.

Günlerce süren yangının ardından çevre felaketi yaşanırken tesisin lisansı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca iptal edildi. Hemen akabinde tesisin belediyeden almış olduğu ruhsat, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi yönetimince iptal edildi.

7 milyon 330 bin lira ceza kesilen tesise mühür işleminin yapılabilmesi amacıyla tesisteki malzemelerin bertaraf edilmesi için 30 Kasım’a kadar süre verildi. Sürenin dolmasına karşın malzemeler bertaraf edilmeyince tesis mühürlenemedi.

YENİDEN YANGIN ÇIKTI

Aynı tesiste dün saat 14.00 sıralarında, yine yangın çıktı. Statik elektrikten çıktığı tahmin edilen yangında, tesiste istifli bulunan plastik ve kimyasal atıklar tutuştu. Alevler kısa sürede büyürken tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü.

15 itfaiye aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesis, Manisa Valiliği'nin oluru, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün aldığı kararla mühürlendi.

Jandarma ekiplerinin gözetiminde kontrol altında tutulacak tesiste, yangına sebep olabilecek malzemelerin ayrıştırılacağı içeriye malzeme alınmamasının yanı sıra çıkarılmasının da engelleneceği bildirildi.