Evden 3 bin TL'lik kolye ve para hırsızlığı: 3 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki bir evden ucunda Osmanlı tuğrası bulunan kolye ile 3 bin TL para çalan 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Evden 3 bin TL'lik kolye ve para hırsızlığı: 3 şüpheli yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:21

Koçarlı'nın kırsal Çallı Mahallesi'nde yaşayan N.Ş.'nin evinden, 3 Aralık'ta ucunda Osmanlı tuğrası bulunan kolye ve 3 bin TL para çalındı. N. Ş., jandarmaya durumu bildirip, şikayetçi oldu.

YAKALANDILAR

Jandarma, hırsızlıkla ilgili mahalledeki 75 kişinin bilgisine başvurdu. Şüphelilerinin M.S. (19), S.N.Ş. (20) ve E.S. (19) olduğu belirlendi. Jandarma 3 şüpheliyi, dün evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çaldıkları Osmanlı tuğrası kolye ve para da bulunup, tutanakla sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf edip, hırsızlığı borçları nedeniyle yaptıklarını söyledi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


Etiketler: #hırsız #hırsızlık

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