Burak Yılmaz'dan flaş açıklama: 'Hırsızdım, kral oldum'

'FLORYA'NIN SUYUNU DUYDUM VE İÇTİM DE'

"Galatasaray'da Florya suyunu duydum ve içtim de. Galatasaray'da bu bir kültür. Osimhen gelip bir anda Galatasaraylı oluyorsa demek ki bir şey var orada... Bir futbolcu için çok sevildiği an, adına besteler yazıldığı an onun için tehlike çanlarının başladığı andır. Onun için de (Mauro Icardi) başlıyor ve Icardi'yi aratmayacak bir santrfor var şu an. En iyi santrforlar ve kaleciler her zaman Galatasaray'da olmuştur. Galatasaray'da Icardi olmaz Osimhen olur, Osimhen olmazsa daha iyisi gelir. Hiç merak etmesinler."