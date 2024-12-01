Burak Yılmaz'dan flaş açıklama: 'Hırsızdım, kral oldum'
Eski futbolcu ve teknik direktör Burak Yılmaz katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.
Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, 343 kanalında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, oynadığı kulüpleri karşılaştırırken Galatasaray'da en iyi dönemini geçirdiğini belirtti.
"HIRSIZDIM, KRAL OLDUM"
"Doğruları konuşalım, Beşiktaş taraftarınca ben 'Hırsız Burak’tım', sonra golleri attım, 'Kral Burak' oldum. Daha sonra istemeden, 6 maçlığına hoca ve başkanın aldığı kararla teknik direktörlük pozisyonuna geçtiğimde yine 'Kral Burak' oldum. Sonra birkaç hadise yaşandı, tekrar 'Hırsız Burak' oldum ve bıraktım, gittim."
FATİH TERİM ANISI
"Fatih Hoca, bir gün Şampiyonlar Ligi dergisini gösterdi. Fotoğrafını koymuşlar, 'Ne diyorsun?' dedi. 'Hocam, tabii ki sizi koyacaklar, herkesi yeniyoruz' dedim. Arkaya beni koymuşlar, 'Tabii ki beni koyacaklar da senin burada ne işin var, onu anlamadım.' dedi."
'FLORYA'NIN SUYUNU DUYDUM VE İÇTİM DE'
"Galatasaray'da Florya suyunu duydum ve içtim de. Galatasaray'da bu bir kültür. Osimhen gelip bir anda Galatasaraylı oluyorsa demek ki bir şey var orada... Bir futbolcu için çok sevildiği an, adına besteler yazıldığı an onun için tehlike çanlarının başladığı andır. Onun için de (Mauro Icardi) başlıyor ve Icardi'yi aratmayacak bir santrfor var şu an. En iyi santrforlar ve kaleciler her zaman Galatasaray'da olmuştur. Galatasaray'da Icardi olmaz Osimhen olur, Osimhen olmazsa daha iyisi gelir. Hiç merak etmesinler."
GALATASARAY'A TRANSFERİ
"İstemeyerek Lokomotiv Moskova'ya imza atacakken, Abdurrahim Albayrak beni aradı ve ‘Sakın imza atma, seni almaya geliyorum’ dedi. Lokomotiv Moskova yetkilileri kaçacağımı anlayınca valizimi aldılar. Ben de ‘Biraz dolaşmaya gidiyorum’ diye çıktım. Pasaportum ve cüzdanım el çantamdaydı. Abdurrahim Ağabey geldi ve beni aldı. Sonra Galatasaray'a imza attım."
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