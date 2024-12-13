Evden 'altın' hırsızlığı: 40 bin liralık vurgun yapan şahıslar tutuklandı!

Samsun’da girdiği evden 40 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evden 'altın' hırsızlığı: 40 bin liralık vurgun yapan şahıslar tutuklandı!
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İHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:39

Samsun’un Atakum ilçesinde, 9 Aralık’ta kilitlenmeden çekilerek kapatılan evin kapısını aparatla açarak içeri giren P.S.(21) ve B.Y.(16), 40 bin liralık ziynet eşyası çaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan P.S. ve B.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Nöbetçi mahkemeye ifade veren P.S. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Samsun

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