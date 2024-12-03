Evden çıkanlar pes dedirtti! Kırklareli'nde 'uyuşturucu' operasyonu: 5 gözaltı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Evden çıkanlar pes dedirtti! Kırklareli'nde 'uyuşturucu' operasyonu: 5 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:15

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 kilogram kokain, av tüfeği, 2 kılıç, sinyal kesici, 8 cep telefonu ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #uyuşturucu

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