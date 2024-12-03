Tam 8 bin 523 adet... Adana’da eve uyuşturucu baskını!
Adana’da jandarma ekipleri düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 bin 523 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine söz konusu eve operasyon düzenlendi. Operasyonda dedektör köpeği evde yaptığı arama çalışmasında, bir çuvala tepki verdi. Ekipler çuvalı kontrol ettiğinde 8 bin 523 uyuşturucu hap ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Malzemenin çıktığı evdeki şüphelilerin yakalama çalışması devam ediyor.
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