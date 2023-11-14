Evden çıkmak istemeyen kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı

İzmir Torbalı'da evden çıkmak istemeyen kiracısını tabancayla vurarak öldüren ev sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:10
Evden çıkmak istemeyen kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı
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Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, ev sahibi H.İ.U. (79) ile kiracısı Ahmet Alkan (29) arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracısını tabancayla vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Olay yerinden kaçan H.İ.U.'nun Demirci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı yakaladı.

Gözaltına alınarak karakola götürülen şüphelinin kiracısını evden çıkmak istemediği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Cinayet şüphelisi ev sahibi, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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