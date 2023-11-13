İzmir'de 79 yaşındaki ev sahibi kiracısını öldürdü!
İzmir'in Torbalı ilçesinde tartıştığı kiracısını tabancayla öldüren 79 yaşındaki şüpheli, saklandığı ormanlık alanda gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, İzmir'in Torbalı ilçesinde kiracısını öldürüp olay yerinden kaçan H.İ.U.'nun Demirci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığını belirledi.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Ayrancılar Mahallesi'nde Ahmet Alkan (38) ile ev sahibi H.İ.U. (79) arasında tartışma çıkmıştı.
H.İ.U. tartışmanın üzerine tabancayla Alkan'ı öldürmüş ve olay yerinden kaçmıştı.
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