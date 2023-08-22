Evden çıktıktan sonra kaybolmuştu: Yaşlı adamın cansız bedeni baraj kenarında bulundu
Çorum'da yakınlarının dünden bu yana haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu 82 yaşındaki Turan Akgöz'ün cansız bedeni baraj kenarında bulundu.
Çorum'da dün sabahtan bu yana Turan Akgöz’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Akgöz'ün otomobili Çomar Barajı kenarında bulundu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında Turan Akgöz'ün cansız bedeni, bugün saat 17.30 sıralarında baraj kenarında bulundu.
Akgöz'ün cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine dev zam geldi!
- Borsada ‘sızıntı’ vurgunu
- Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük
- Adalar’a talan kapıda
- Saldırı anları saniye saniye kamerada
- Feci kazanın nedeni belli oldu!
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- 5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü!
- 'Öğrencilere vergisiz telefon' açıklaması
- Devlet Tiyatrosu’nda gelenekler çiğnendi