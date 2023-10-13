Evden dün ayrıldı, bir daha dönmedi... Mehmet Başhan her yerde aranıyor!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 17:24

Güncelleme: 13.10.2023 - 17:24

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kalkumaç Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Başhan dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine dönmedi.

ARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR!

Başhan'a ulaşamayan ailesinin durumu bildirmesi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Mahallenin kırsal kesiminde de yapılan aramalara halk da katıldı.