Kayıp üniversiteli Anıl'ın ormanda cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Anıl Sayın (22) ormanda ölü bulundu. Sayın'ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu öğrenilirken, intihar şüphesinin araştırıldığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:04
Kayıp üniversiteli Anıl'ın ormanda cansız bedeni bulundu
Abone Ol google-news

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde oturan ve bir üniversitede Çocuk Psikolojisi Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Anıl Sayın, 9 Ekim'de evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.

Anıl Sayın'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla Sultandağı ve çevresinde Anıl Sayın'ı bulabilmek için çalışma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan arama çalışmaları neticesinde dün saat 16.00 sıralarında ilçe kabristanı yakınlarındaki ormanda Anıl Sayın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Anıl Sayın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Sultandağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anıl Sayın'ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu öğrenilirken, intihar şüphesinin araştırıldığı belirtildi.


Anıl Sayın afyonkarahisar üniversite öğrencisi

İlgili Haberler

2 gündür kayıp üniversiteli Anıl, aranıyor

2 gündür kayıp üniversiteli Anıl, aranıyor
Müge Anlı’da pes dedirten olay: Eşi kayıpken pavyona gittiği ortaya çıktı

Müge Anlı’da pes dedirten olay: Eşi kayıpken pavyona gittiği ortaya çıktı
Son dakika: İsrail-Filistin geriliminde 1 Türk öldü: 1 Türk kayıp

Son dakika: İsrail-Filistin geriliminde 1 Türk öldü: 1 Türk kayıp

En Çok Okunan Haberler