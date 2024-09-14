Evden hırsızlık çetesine operasyon: 22 şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 14.09.2024 - 11:40

Güncelleme: 14.09.2024 - 12:35

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son zamanlarda artan evden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yapıldı.

Gaziantep ve Osmaniye’de eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüpheli ile daha önce Kahramanmaraş, Kars ve Konya illerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 14 şüpheli olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin Gaziantep’te 39, diğer illerde de 6 faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.