Gaziantep’te 'kaçak kazı'ya 2 gözaltı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.

Gaziantep’te 'kaçak kazı'ya 2 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:34

İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kırsal bölgede açtıkları çukurda kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan aletler ile yakalanan A.Ç. ve S.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 


Etiketler: #gaziantep

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