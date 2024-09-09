Gaziantep’te 'kaçak kazı'ya 2 gözaltı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kırsal bölgede açtıkları çukurda kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan aletler ile yakalanan A.Ç. ve S.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #gaziantep
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- '40 yıllık dostluğum var, Refah Partisi geleneğinden...'
- 'Muhtar cesedi çuval içinde bana verdi'
- Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- ORC'den dikkat çeken CHP anketi
- Gözaltı sayısı artıyor!