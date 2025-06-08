Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evden mevlide gitmek için çıktı, kayboldu!

Evden mevlide gitmek için çıktı, kayboldu!

8.06.2025 13:02:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Evden mevlide gitmek için çıktı, kayboldu!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mevlide gitmek için evden yaya olarak ayrıldıktan sonra hakkında haber alınamayan Hüseyin Karadeniz için arama çalışması başlatıldı.

Belbaşı Yaylası'ndaki evinden 6 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Belbaşı Şahinler Mahallesi'ne gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz (76), akşam saatlerinde dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi.

İhbarla Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gece boyunca süren çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timleri de katıldı.

EVDEN ÇIKIŞI KAMERAYA YANSIDI!

Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in güzergahında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karadeniz'in akrabalarının mevlit programına katılmadığı öğrenildi. Arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

İlgili Konular: #Antalya #kayıp #Mevlüt

İlgili Haberler

Trabzon'daki sel faciasında acı haber: Kaybolan yaşlı adamın 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Trabzon'daki sel faciasında acı haber: Kaybolan yaşlı adamın 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Trabzon'da 3 Haziran günü yaşanan şiddetli yağış sonrası Akçaabat ilçesi Çukurca mahallesinde sele kapılan şahsın cansız bedeni 6. günde Sera Gölü'nde bulundu.
Tur minibüsünün şoförü kaza yaptı, yaralıları bırakıp kaçtı!
Tur minibüsünün şoförü kaza yaptı, yaralıları bırakıp kaçtı! Manavgat ilçesinde tur minibüsünün yoldan çıkıp devrildiği kazada, 5 turist yaralandı. Tur minibüsünün şoförü R.Ü. kazanın ardından yaya olarak kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'da acı olay... Balık tutmak için girdiği ırmakta akıntıya kapıldı!
Antalya'da acı olay... Balık tutmak için girdiği ırmakta akıntıya kapıldı! Serik ilçesinde balık tutmak için girdiği ırmakta akıntıya kapılan 37 yaşındaki Muhammet Gültekin, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.