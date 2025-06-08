Tur minibüsünün şoförü kaza yaptı, yaralıları bırakıp kaçtı!

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde D-400 kara yolunda, saat 08.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; farklı ülkelerden 12 turisti Manavgat'tan Antalya Havalimanı'na götüren R.Ü.'nün kontrolünü yitirdiği tur minibüsü, yoldan çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan turistlerden 5'i yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

KAÇAN ŞOFÖR ARANIYOR!

Tur minibüsünün şoförü R.Ü. kazanın ardından yaya olarak kaçtı. R.Ü.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer turistler ise, başka bir araçla kaza yerinden götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.