Eve alkollü gelen eşini bıçaklayarak öldürdü!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 13:51

Güncelleme: 23.02.2025 - 13:51

Olay, saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Ç. ile eşi Şerife Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Şerife Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Ç.'yi bıçakladı. Ömer Ç. kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Şerife Ç. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

13 YAŞINDAKİ KIZI ODASINDAYMIŞ

Şerife Ç.'nin tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi. Ömer Ç.'nin gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra Şerife Ç.'ye psikolojik şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Şerife Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.