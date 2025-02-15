Polis memuru dehşet saçtı: Eski kayınpederini silahla öldürdü, bacağını yaraladı
Bolu'da görevli olan ve eşinden yaklaşık 5 yıl önce boşandığı öğrenilen polis memuru, çocuklarını görmek için geldiği Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dehşet saçtı. Polis, tartıştığı eski kayınpederini ile bacanağını sokak ortasında silahla vurdu. Kayınpeder kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da görevli olduğu öğrenilen polis memuru H.D. yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşandı. İddiaya göre, çocuklarını görmek için Adapazarı'na gelen polis memuru H.D., eski kayınpederi Yaşar T. (60) ve eski bacanağı İ.A. ile tartışma yaşadı.
Kısa sürede büyüyen olay esnasında H.D. yanında bulundurduğu silah ile Yaşar T. ve İ.A.'yı vurdu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşar T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağında vurulduğu öğrenilen İ.A.'nın ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan, H.D. olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
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