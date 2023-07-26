Eve gelen polisi gören kaçak göçmenler balkondan atladı
Esenler’de kaçak göçmenlere yönelik operasyonda, polis ekiplerini gören 10 kaçak göçmen yakalanmamak için iki katlı binanın ikinci katındaki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kaçak göçmenler kısa sürede yakalanırken, balkondan atladıkları anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’un Esenler ilçesinde meydana gelen olayda ihbar üzerine polis ekipleri kaçak göçmenlerin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Polislerin eve geldiğini gören 6 Afganistan ve 4 Filistinli kaçak göçmen yakalanmamak iki katlı binanın ikinci katındaki balkondan atladı.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışan 10 kaçak göçmen kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler geri gönderme merkezine götürüldü. Balkondan atladıkları anlar ise kameraya yansıdı.
"TEKER TEKER HEPSİ ATLAMAYA BAŞLADI"
Soner Baş "Önceki gece 04.30'da burada bir taksiden 20 kişi indi. Emniyeti aradım. Emniyetten arkadaşlar geldi, bende balkonda oturuyordum. Sonra bir baktım kapıyı açmadılar ve balkona çıktılar. Teker teker hepsi oradan atlamaya başladı" dedi.
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