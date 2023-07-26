Gaziantep’te 38 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:48

Güncelleme: 26.07.2023 - 09:50

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığının takibine yönelik Nurdağı kavşağında durdurulan 2 araçta arama yaptı.

Araçlarda yapılan aramalarda yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı.

2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınırdışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.