Gaziantep’te 38 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep’te yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 kaçak göçmen yakalandı, göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığının takibine yönelik Nurdağı kavşağında durdurulan 2 araçta arama yaptı.
Araçlarda yapılan aramalarda yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı.
2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınırdışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Artık yeni bir 'tarikatımız' var!
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- Besin zehirlenmesinde bu belirtilere dikkat!
- Oğlu Bronny kalp krizi geçirdi
- Prof. Dr. Demirtaş, 'geçmiş olsun' diyerek duyurdu...
- Milli futbolcuya Fransız talip!
- Kılıçdaroğlu, vekillerle bir araya geldi
- Meğer kapıda bekliyorlarmış!
- THY uçağında intihar! Zorunlu iniş yapıldı