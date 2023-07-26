Gaziantep’te 38 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep’te yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 kaçak göçmen yakalandı, göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:48
Gaziantep’te 38 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığının takibine yönelik Nurdağı kavşağında durdurulan 2 araçta arama yaptı.

Araçlarda yapılan aramalarda yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı.

2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınırdışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


gaziantep göçmenler göçmen düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Foça açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Foça açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de bin 419 kaçak göçmen ve 104 organizatör yakalandı

Kocaeli'de bin 419 kaçak göçmen ve 104 organizatör yakalandı
Açık denizde sürükleniyorlardı: Ayvalık açıklarında 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Açık denizde sürükleniyorlardı: Ayvalık açıklarında 13 kaçak göçmen kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler