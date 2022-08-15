Evi 'uyuşturucu imalathanesine' dönüştürmüşler

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:18

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya'da bir evin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti.

MALZEMELERE EL KONULDU

Eve baskın yapan ekipler, aramada 22,7 kilogram sıvı metamfetamin, metamfetamin yapımında kullanılan aseton, elektrikli ocak, anestezik ilaç şişesi ile cam ve plastik kaplar ele geçirdi.

Olay ile ilgili E.D. , D.D., E.B ve H.A. yakalanıp, gözaltına alındı.