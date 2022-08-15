Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 37 tutuklama
Gaziantep'te, polis tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 282 şüpheliden 37'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta içinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.
ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Gaziantep'in çeşitli semtlerinde düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 346 gram metamfetamin, 1 kilo 549 gram esrar, 464 gram bonzai, 282 gram esrar, 280 uyuşturucu hap, 90 kök kenevir, 6 hassas terazi, 4 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi, 282 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet'teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 282 şüpheliden 245'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 37'si ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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