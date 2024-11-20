Evi yanan yaşlı kadın, canını zor kurtardı

Antalya’da bir evde çıkan yangında, evde yalnız olan yaşlı kadın can havliyle dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evi yanan yaşlı kadın, canını zor kurtardı
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:17

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Asmalı Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1’inci katında, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında yalnız olan ev sahibi 72 yaşındaki Ayla T., can havliyle kendini dışarı attı. Büyük panik yaşayan yaşlı kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, binanın dış cephesi ve salonunda maddi hasara yol açarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Antalya #Yangın

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