Evin altına 40 metrelik kuyu açıp define aradılar

Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:55

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:55

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evin altında kuyu açılarak define arandığını ortaya çıkardı.

Evde yapılan aramada, 40 metre derinliğinde kuyu, burada kurulan asansör sistemin yanı sıra, el dedektörü, 5 kazma, 3 balta, 3 gaz maskesi, 3 baş feneri, 1 halat, 1 dalgıç pompası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, izinsiz define aramak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.