Evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralı
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulundukları evin 3’üncü kat balkonundan düşen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30) öldü, arkadaşı kadın doktor T.B. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ovacık ilçe merkezinde, gece saatlerinde, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli sağlık memuru Savaş Kazikoğlu, kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın 3’üncü kat balkonundan düştü.
Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Kazikoğlu, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kazikoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, arkadaşı doktor T.B. de Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
T.B.’nin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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