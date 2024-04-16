Evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulundukları evin 3’üncü kat balkonundan düşen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30) öldü, arkadaşı kadın doktor T.B. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 08:55
Evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralı
Abone Ol google-news

Ovacık ilçe merkezinde, gece saatlerinde, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli sağlık memuru Savaş Kazikoğlu, kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın 3’üncü kat balkonundan düştü. 

Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Kazikoğlu, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

Kazikoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, arkadaşı doktor T.B. de Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

T.B.’nin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


Doktor haberleri

İlgili Haberler

İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'

İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'
Diyarbakır'da acı olay: Doktor, gittiği atış poligonunda intihar etti

Diyarbakır'da acı olay: Doktor, gittiği atış poligonunda intihar etti
Doktor kripto para yüzünden intihar etmiş

Doktor kripto para yüzünden intihar etmiş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özel yapım aracını anne kedi ve yavrularına tahsis etti

Özel yapım aracını anne kedi ve yavrularına tahsis etti
İBB Meclisi’nde önemli anlar: AK Parti’nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi

İBB Meclisi’nde önemli anlar: AK Parti’nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
Bolu’nun ‘sakin şehrine’ tatilci akını

Bolu’nun ‘sakin şehrine’ tatilci akını
93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı

93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı
CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı: CHP'den açıklama geldi!

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı: CHP'den açıklama geldi!
Süt fiyatlarına zam geldi! İşte güncel fiyat…

Süt fiyatlarına zam geldi! İşte güncel fiyat…
AKP'li Orhan Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi: 'Kibariye kardeşimiz niye hâlâ uzman olamadı?'

AKP'li Orhan Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi: 'Kibariye kardeşimiz niye hâlâ uzman olamadı?'
Açlık sınırı asgari ücrete dayandı

Açlık sınırı asgari ücrete dayandı