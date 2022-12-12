Evinde 20 saka kuşu ele geçirilen kişiye 26 bin TL ceza

Adana’da evinde, beslenmesi yasak olan 20 saka kuşu ele geçirilen Suriye uyruklu Ali el-Diyab’a 26 bin TL idari para cezası kesildi.

DHA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 12:37
Evinde 20 saka kuşu ele geçirilen kişiye 26 bin TL ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’ndaki bir evde beslenmesi yasak olan saka kuşu bulunduğu bilgisine ulaştı.

2 AYRI KAFESTE 20 SAKA KUŞU BULUNDU

Suriye uyruklu Ali el-Diyab’ın evine baskın yapan ekipler, 2 ayrı kafeste 20 saka kuşu buldu.

El-Diyab’a 26 bin TL idari para cezası uygulanırken, el konulan saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte doğaya bırakıldı. 


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