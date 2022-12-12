Evinde 20 saka kuşu ele geçirilen kişiye 26 bin TL ceza
Adana’da evinde, beslenmesi yasak olan 20 saka kuşu ele geçirilen Suriye uyruklu Ali el-Diyab’a 26 bin TL idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’ndaki bir evde beslenmesi yasak olan saka kuşu bulunduğu bilgisine ulaştı.
2 AYRI KAFESTE 20 SAKA KUŞU BULUNDU
Suriye uyruklu Ali el-Diyab’ın evine baskın yapan ekipler, 2 ayrı kafeste 20 saka kuşu buldu.
El-Diyab’a 26 bin TL idari para cezası uygulanırken, el konulan saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte doğaya bırakıldı.
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