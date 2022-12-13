Avcıların giremediği kampüsteki gölet, kuşlarla doldu

13 Aralık 2022 Salı, 07:00

Türkiye'de Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan, güvenlik nedeniyle avcıların giremediği 425 bin metreküp yüzey alanına sahip ve yer yer 6 metre derinliğe ulaşan Kabaklı Sulama Göleti, barındırdığı 200’ü aşkın kuş türü ile dikkat çekiyor.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte Kuzey Avrupa’dan güney kesimlere doğru göç de başladı. Yaklaşık 40 türün aynı anda gözlemlenebildiği gölette binlerce kuşun havalanışı güzel görüntüler oluşturdu.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kuşların diğer göletlere nazaran daha çok Kabaklı Sulama Göleti’nde toplanma nedeninin, ‘güvenlik ve beslenme’ olduğunu söyledi.

"AVCI BASKISI ÖZELLİKLE ÇOK ŞİDDETLİ"

Göletin avlanmaya yasak bölge olduğunu ve üniversite tarafından korunduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, bu nedenle avcı baskısının olmadığını vurgulayarak, “Bölgemizde Kabaklı gibi diğer göletlerin de sunduğu imkanlar var ama güvenli değil. Avcı baskısı özellikle çok şiddetli. Üniversitesi kampüsü bu güvenli ortamı sağladığı için Kabaklı Göleti tür zenginliği açısından ön plana çıkıyor" dedi.

Kılıç, şu ifadeleri kullandı: