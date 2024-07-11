Evinde arkadaşı tarafından bıçaklandı!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, T.A. ile bir süre dışarıda vakit geçiren Mehmet Tunçöz (30) daha sonra arkadaşıyla Fatih Mahallesi'ndeki evine geçti.
T.A. ile evdeyken Tunçöz annesine, arkadaşına tişört vereceğini söyleyip odasına geçti.
Daha sonra evden ayrılan annesi, geri döndüğünde oğlunun odasından dumanlar çıktığını gördü.
Odaya giren anne, Tunçöz'ün bıçaklanmış halde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, yanan gazete parçalarını da kendi imkanlarıyla söndürdü.
HAYATINI KAYBETTİ
Adrese giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Tunçöz'ün bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri, arkadaşını öldürüp evi de ateşe vermeye çalışan T.A'yı aynı mahallede kısa sürede yakaladı.
Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’in uyardığı şirket
- Son kararı Erdoğan verecek!
- Fethiye’de dönen dalavere
- Saat verdiler: İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor!
- MHP eriyor, CHP birinci parti!
- Polat çifti için istenen ceza belli oldu
- ‘Hepinizin tuzu kuru’
- '21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz'
- İstanbul'da bazı uçuşlar iptal edilecek
- Çok sayıda il için 'kuvvetli sağanak yağış' uyarısı!