Evinde bir kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çok sayıda yurttaşın hırsızlık şikayetleri üzerine olayları gerçekleştirdiği belirlenen hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzemenin yanında tabanca, tüfek ve kesici aletler ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Narko Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda yurttaşın, evlerine hırsız girmesi sebebiyle şikayetçi olmaları üzerine çalışma başlattı.
Yurttaşların ifadeleri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Ali B. olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekiplerin, Ali B.'nin adresine düzenlediği operasyonda, elektronik eşyalar başta olmak üzere bir çok çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.
EVİ CEPHANELİK GİBİ
Ayrıca yine polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 3 tüfek, silah ve tüfeklere ait fişekler ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.
POLİS MERKEZİNE KAMYONETLE GETİRİLDİ
Öte yandan polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde ele geçirilen çalıntı malzemeler, bir kamyonetin kasasını doldurdu. Evinde çalıntı malzemeler ve silahlar ile yakalanan Ali B., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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