MasterChef Türkiye'de 'çalıntı' iddiası
Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de geçtiğimiz günlerde şef Danilo Zanna'nın, yarışmacı Hasan Biltekin'in tabağını çok beğendiğini söyleyerek kaşık attığı yemeğin çalıntı olduğu iddia edildi.
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz günlerde Danilo Zanna'ya kaşık attıran tabağın, Alman şef Alessandro Riemer'e ait olduğu öne sürüldü.
Alman şefle konuşan fenomen Ata Benli, bu tabağın ödüllü bir tabak olduğunu ve Riemer'in, restoranında kullandığını belirtti.
'3 YILDA SADECE 1 KERE YAPTIM''
Sezonun iddialı yarışmacılarından Hasan Biltekin, ana ürünün haşhaş olduğu yaratıcılık yarışmasında ortaya çıkardığı tabakla, Danilo Şef'ten övgü dolu yorumlar aldı.
Danilo Zanna, "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" yorumunu yaptığı tabağa ''Benim bu yemek hakkında sana öğretecek bir şeyim yok'' anlamına gelen kaşık atma hareketini yaptı.
Medyaradar'da yer alan habere göre; sosyal medya fenomeni Ata Benli, tabağın asıl sahibi olduğunu iddia ettiği Alman şef Alessandro Riemer ile görüştü.
Tabağın ödüllü olduğunu söyleyen Alman şef, MasterChef programında tabağının kopyasının yapılmış olmasına ve adının hiç geçmemiş olmamasına çok şaşırdığını belirtti.
İşte orijinal olduğu iddia edilen o tabak:
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